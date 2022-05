EN DIRECT - Betclic Elite : vivez le match décisif de l'OLB face à Châlons-Reims

C'est une rencontre décisive pour le maintien que l'OLB va disputer ce mardi. La troupe de Germain Castano reçoit Châlons-Reims, déjà relégué, dans un Palais des Sports annoncé plein. 33ème journée de Betclic Elite, la dernière à domicile, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

Marcus Paige et l'OLB doivent impérativement s'imposer face à Châlons-Reims pour se maintenir en Betclic Elite.

Orléans Loiret Basket a son destin en main pour se maintenir en Betclic Elite. Les Loirétains reçoivent ce soir le Champagne Basket, 18ème et déjà relégué en Pro B, pour le compte de la 33ème journée de championnat. Défait mardi dernier face à l'Elan béarnais (69-76), pendant que Fos-sur-Mer s'imposait à Bourg-en-Bresse (85-96), l'OLB doit impérativement sortir vainqueur de son face à face avec Châlons-Reims pour être officiellement maintenu, ou si Fos domine Roanne, rester en course dans le sprint final. Il n'y a qu'un seul succès d'écart entre les Orléanais et les Fosséens.

Attention à ne pas prendre cette rencontre face au Champagne Basket à la légère, les coéquipiers de l'ancien orléanais Jean-Philippe Dally ont surclassé Paris il y a une semaine (109-77). L'OLB est malgré tout sur une bonne dynamique avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs.

OLB - Châlons-Reims, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, avec l'avant-match dès 19h07 et jusqu'au coup d'envoi à 20 heures.