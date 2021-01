Le Limoges CSP affronte Le Havre ce vendredi (18h) à Beaublanc pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

VIDEO - Coupe de France (8e) : vivez en direct et en intégralité le match du Limoges CSP face au STB Le Havre

Retour à la compétition ce vendredi pour le Limoges CSP. Un match des 8e de finale de la Coupe de France face au Havre, pensionnaire de Nationale 1. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 17h45 en simultané sur la chaîne You Tube du Limoges CSP avec des interviews de Roméo Travis, Crawford Palmer, Hugo Invernizzi, Marcus Ginyard et Mehdy Mary. Début du match à 18h.

Regardez Limoges - Le Havre en direct

Ecoutez le match en direct sur France Bleu Limousin

Pour nous écouter ? Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu !