EN DIRECT - Coupe de France de basket : suivez la demi-finale de l'OLB à Dijon

L'Orléans Loiret Basket se déplace à Dijon ce mardi 6 avril pour sa demi-finale de la coupe de France. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Orléans.

L'Orléans Loiret Basket est à une victoire de Paris-Bercy et de la finale de la coupe de France

Ce mardi 6 avril, l'Orléans Loiret Basket se déplace sur le parquet de Dijon pour disputer sa demi-finale de coupe de France. Un match qui se joue à 20h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. L'OLB a joué il y a moins d'un mois en Bourgogne et s'était imposé face à Dijon, 2e de JeepElite. Mais depuis cette rencontre, Orléans perdu deux joueurs majeurs sur blessure et ne part pas favori. Le vainqueur affrontera en finale le 24 avril le vainqueur du match Asvel-Limoges.

Match à vivre en direct sur France Bleu Orléans