EN DIRECT - Coupe de France de basket (tour préliminaire) : suivez le match entre le Limoges CSP et Pau-Orthez

Limoges, France

C'est enfin le début de la saison pour le Limoges CSP. Pour le championnat, il va falloir attendre dimanche et un match à Villeurbanne. Ce mardi soir, place au tour préliminaire de la Coupe de France face à Pau-Orthez. Pour l'occasion, France Bleu Limousin met les petits plats dans les grands avec un avant match de près d'une heure.

Un avant match taille XXXL

Rendez-vous dès 19h08 avec la nouvelle direction du club. Nous serons en direct avec Claude Bolotny, Yves Martinez, Richard Dacoury et Stéphane Ostrowski. Sans oublier les interviews de joueurs, Nicolas Lang, Benoît Mbala et Léopold Cavalière. Et à 20h00, place au match commenté par Jérôme Ostermann et notre consultant basket François Renaux.

Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu Limousin !