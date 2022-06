Elite - La JDA Dijon s'incline en demi-finale face à l'ASVEL

Contrairement à la saison dernière, la JDA Dijon ne verra pas la finale du championnat de France Elite de basket. Vous l'avez vécu en intégralité sur France Bleu Bourgogne, après deux défaites à l'extérieur à l'Astroballe, la Jeanne s'est inclinée 73-61 sur son parquet du Palais des sports contre l'ASVEL. Lyon-Villeurbanne, double champion de France en type, jouera la finale - contre Monaco ou Pau.

"On n'a pas à rougir"

"On n'a pas à rougir, on a fait ce qu'il fallait, on a essayé de faire ce qu'on pouvait contre cette équipe, souligne l'ailier fort Abdoulaye Loum, qui regrette le préjudice de l'absence de Jacques Alingué (malade) lors des matchs 1 et 2. On peut être fiers de nous sur cette saison, de cette équipe et de ce qu'on a fait".

Ecoutez les réactions

Des supporters déçus de l'élimination mais fiers de la saison Copier

L'analyse de Gilles Viard, consultant lundi soir sur FBB et commentateur de la LNB TV Copier

"On est tous fiers", la réaction d'Abdoulaye Loum Copier