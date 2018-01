Le Limoges CSP dispute ce mercredi soir son match de la 3e journée du Top 16 de l'Eurocup sur le parquet de l'Asvel. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Villeurbanne, France

Le Limoges CSP joue ce mercredi soir sur le parquet de Lyon-Villeurbanne, dans le cadre de la 3e journée du Top 16 de l'Eurocup. Après deux défaites, les joueurs de Kyle Milling doivent s'imposer pour rester dans la course aux quarts de finale. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Rendez-vous à 20h30 pour l'avant match. A écouter, un entretien avec le pivot Mam Jaiteh. Début de la rencontre à 20h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bonne soirée et bon match !