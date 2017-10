EN DIRECT - Eurocup : Suivez le match du Limoges CSP contre l'Alba Berlin

Le Limoges CSP débute sa folle semaine par la reception de l'Alba Berlin ce mardi soir à Beaublanc pour le compte de la 3e j. de l'Eurocup. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.

Après leur très belle victoire de mercredi dernier à Bilbao, les joueurs du Limoges CSP affrontent l'Alba Berlin ce mardi soir (20h30) pour le compte de la 3e j. de l'Eurocup. C'est le début d'une folle semaine à domicile pour les Limougeauds qui vont ensuite recevoir Pau-Orthez en championnat dimanche, puis le Partizan Belgrade mardi prochain pour la 4e j. de l'Eurocup. Mais d'abord, il y a Berlin, la plus grosse cylindrée du groupe sur le papier derrière les Russes du Lokomotiv Kuban. Un gros match à vivre en intégralité ce mardi sur France Bleu Limousin, en compagnie de Jérôme Ostermann et de notre consultant François Renaux. Prise d'antenne à 20h15 pour l'avant match avec des interview du pivot Mam Jaiteh, de l'ailier William Howard et de l’entraîneur Kyle Milling. Début de la rencontre à 20h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match et bonne soirée sur France Bleu Limousin !