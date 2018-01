Limoges, France

C'est déjà leur 3e confrontation de la saison en match officiel. Le Limoges CSP affronte l'Asvel ce mercredi soir à Beaublanc. Un match de la 4e journée du Top 16 de l'Eurocup. Après trois défaites lors des trois premières journées, les joueurs de Kyle Milling doivent s'imposer pour préserver un semblant d'espoir dans la course aux quarts de finale. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Rendez-vous à 20h15 pour l'avant match en compagnie de Jérôme Ostermann et de notre consultant basket François Renaux. Début de la rencontre à 20h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bonne écoute et bon match !