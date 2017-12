Limoges, France

C'est un match sans grand enjeu, entre deux équipes déjà qualifiées pour le Top 16 de l'Eurocup. Le Limoges CSP reçoit Vilnius ce mardi soir à Beaublanc. Ceci dit, si Limoges gagne ce match et si Berlin s'incline mercredi soir à domicile face à Bilbao, le CSP terminerait 2e du groupe C et pourrait ainsi s'offrir un groupe peut-être plus abordable au tour suivant. Encore faut-il que les Allemands s'inclinent chez eux face à la faible équipe basque... Rendez-vous à 18h45 pour l'avant match sur France Bleu Limousin avec des interviews d'Axel Bouteille, Jean-Frédéric Morency et Kyle Milling. Début de la rencontre à 19h00. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bon match !