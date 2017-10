EN DIRECT - Eurocup : Suivez le match du Limoges CSP face au Lokomotiv Kuban Krasnodar

Le Limoges CSP entame sa campagne d'Eurocup ce mercredi soir au Palais des Sports de Beaublanc face à l'équipe russe du Lokomotiv Kuban Krasnodar. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Après une année sans coupe d'Europe, le Limoges CSP fait son retour en Eurocup ce mercredi soir face aux Russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar, l'un des favoris de la compétition. Vainqueur en 2013, demi finaliste la saison dernière, et 3e de l'Euroleague en 2015, c'est un véritable poids lourd cette année encore. Un très beau défi pour les joueurs de Kyle Milling. Un match à vivre en intégralité ce mercredi soir sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Pour nous suivre sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Commentaires assurés par Jérôme Ostermann et notre consultant basket François Renaux. Prise d'antenne à 18h45. Début de la rencontre à 19h00. Bon match et bonne soirée à l'écoute de France Bleu Limousin !