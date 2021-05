EN DIRECT - Handball : Brest contre Kristiansand, une finale européenne pour l'Histoire

Pour leur première participation au final 4 de la Ligue des championnes, les handballeuses brestoises n'ont pas froid aux yeux. Arrivées à Budapest avec le doublé coupe/championnat en poche, elles jouent en Hongrie sans pression. Et cette confiance collective leur a permis de signer le plus grand exploit du handball féminin français samedi après-midi , en venant à bout du club hongrois de Györ (23-23, 4-2 aux tirs au but), triple tenant du titre qui restait sur 55 victoires consécutives en coupe d'Europe.

Un triplé historique dans le viseur

Les Brestoises ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles doivent maintenant battre les Norvégiennes des Vipers Kristiansand, troisièmes de la Ligue des championnes en 2019 et qui vivront elles aussi leur première finale. Brest peut donc signer un triplé historique en cas de victoire. Laurent Bezeau, l'entraineur du BBH, prévient : "Le plus important maintenant c'est la finale, c'est de la gagner. L'équipe est venue ici pour ça. Je pense qu'il ne peut pas en être autrement. On va tout faire pour gagner, et on va gagner."

Brest Bretagne Handball - Vipers Kristiansand, coup d'envoi ce dimanche à 18 heures, à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel.