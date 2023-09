EN DIRECT - Handball : la JDA Dijon reçoit Molde, suivez la Coupe d'Europe en intégralité

Christophe Mazel et ses joueuses espèrent un beau parcours européen cette saison

Six ans plus tard, la JDA Dijon Handball retrouve la Coupe d'Europe. Une première depuis la saison 2017/2018. En tour préliminaire, les handballeuses dijonnaises sont opposées au club norvégien de Molde. Match aller samedi 23 septembre 2023, au Palais des sports de Dijon. Pour célébrer ce retour sur la scène européenne, France Bleu Bourgogne sort les grands moyens. Une demi-heure pour faire monter l'ambiance, dès 19h30, avec l'entraîneur Christophe Mazel en direct dans l'avant-match. Coup d'envoi 20h, le match à vivre en intégralité, et les réactions en direct à la radio juste après la rencontre.

ⓘ Publicité

Ne ratez rien du match, dispositif exceptionnel au Palais des sports !

Commentaires : Adrien Beria, Clément Lebas et notre consultante Mégane Ribeiro, ancienne joueuse de la JDA Dijon. Avant-match dès 19h30, et réactions en direct à la radio juste après la rencontre.

loading