EN DIRECT - Handball : vivez la demi-finale historique de Brest contre Györ en Ligue des championnes

Pour sa première participation à un Final 4 de la Ligue des championnes, le BBH défie ce samedi après-midi (15 heures 15) ce qui se fait de mieux dans le monde du handball féminin : Györ. Le club hongrois, basé à un peu plus d'une heure de route à l'Ouest de Budapest où se joue ce Final 4, a remporté cinq fois la coupe d'Europe depuis 2013, dont les trois dernières éditions (2017, 2018 et 2019). Et il jouera comme s'il était à domicile, devant près de 6 000 spectateurs hongrois, donc supporters de Györ. La Papp László Budapest Sportaréna, qui compte 12 500 places au total, doit respecter une jauge de 50% de sa capacité en raison du Covid.

Le BBH sans pression

Les fans de Brest, comme ceux des autres clubs étrangers participants - Kristiansand (Norvège) et CSKA Moscou - n'ont pas pu faire le déplacement, faute d'accord bilatérale entre la France et la Hongrie. Mais Brest, qui va jouer sans pression, rêve de réaliser un nouvel exploit, une semaine après sa finale retour exceptionnelle contre Metz dimanche dernier à l'Arena.

Györ ne nous fait pas peur

Avec le doublé coupe/championnat en poche, principal objectif de la saison du BBH, l'ailière finistérienne Pauline Coatanéa, originaire de Saint-Renan, et ses coéquipières sont gonflées à bloc : "On a les ressources, les capacités et l'expérience. Cette équipe de Györ ne nous fait pas peur. On arrive à gagner et à renverser des scénarios en notre défaveur. Y'aura le public hongrois derrière cette équipe. Ca va être fort."

Brest a déjà accroché Györ

Le BBH a accroché deux fois Györ cette saison en obtenant des matchs nuls en phase de poules de cette Ligue des championnes. "Impossible n'est pas brestois", c'est le leitmotiv des Rebelles en ce moment qui aiment endosser le maillot d'outsider. Si les Brestoises réussissaient l'exploit de battre Györ, elles entreraient dans l'histoire du handball français, en devenant la première équipe à atteindre la finale de la coupe d'Europe.

Györ-Brest Bretagne Handball, demi-finale de la Ligue des championnes, est à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel, ce samedi dès 15 heures. Coup d'envoi à 15 heures 15.

