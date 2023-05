Basket - La JDA Dijon rate son entrée en playoffs face à la JL Bourg

La JDA Dijon se rate pour son premier match en quart de finale des playoffs de Betclic Elite. Face à la JL Bourg, dimanche 21 mai 2023, devant un Palais de sports archi-comble, la Jeanne s'est inclinée 79-73. Après une première mi-temps très intense, où les deux équipes ont fait preuve d'une redoutable adresse, le dernier quart-temps - 22-8 pour les visiteurs - a scellé le sort du match. Les basketteurs dijonnais doivent prendre leur revanche mardi au match retour, à Bourg, pour espérer disputer un match décisif jeudi au Palais.

Un trou d'air dans le dernier quart

La JDA a pourtant longtemps fait la course en tête dans ce match. +6 à la mi-temps, et jusqu'à +8 au cours du match. Mais le dernier quart-temps et le manque d'adresse global sur les tirs en deuxième mi-temps a été fatal à Dijon. "On doit avoir une plus grand marge dans la première mi-temps, regrette l'entraîneur dijonnais, Nenad Markovic. Je pense qu'on a payé le prix de ne pas avoir tué le match".

Comment expliquer ce dernier quart, où la Jeanne s'est effondrée ? "I cannot explain". Il n'a pas d'explications, mais Nenad Markovic met en avant le manque de concentration et les maladresses dans l'exécution des tirs. "J'essayais de donner des conseils, je ne sais pas s'ils m'entendaient, je n'ai pas des joysticks pour bouger les joueurs, s'agace le coach dijonnais. J'ai l'impression qu'on attendait que le match se finisse. Je n'ai pas senti qu'on avait la détermination des matchs précédents".

Rien n'est perdu !

Si elle veut revoir les demi-finales, comme la saison dernière, pour atteindre l'objectif fixé avant le match par Jacques Alingué, la JDA devra se montrer plus constante (et plus adroite) à Bourg-en-Bresse ce mardi. "J'attends de voir mardi, on est dos au mur, des scénarios comme ça ce n'est pas inédit", avance après le match l'expérimenté meneur de la Jeanne, Jonathan Rousselle, qui participe à ses premiers playoffs avec Dijon.

De toute façon, la JDA, qui doit rejoindre Bourg dès lundi, n'a pas le temps de gamberger. "Tu regardes la vidéo, tu vas dans le bain froid et tu repars", confirme-t-il. Comme nous, sur France Bleu Bourgogne, pour vous faire vivre le match en intégralité, en direct de l'Ekinox (20h).