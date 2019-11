EN DIRECT - Jeep Élite : suivez le match de l'Élan Béarnais à Nanterre

Nanterre, France

Ce mercredi soir, le club palois, 13e au classement, se déplace à Nanterre (18e et dernier) en match avancé de Jeep Élite. Suivez le match en direct sur Francebleu.fr.

L'essentiel

Début du match à 20h

Nanterre est 18e au classement, Pau 13e

Nicolas de Jong, absent pour la saison, l'Élan Béarnais compte pour l'heure sur Cheikh Mbodj et Thibault Daval-Braquet au poste de pivot, en attendant du renfort

Le match en direct

20h00 : C'est parti à Maurice Thorez ! Premier ballon pour Nanterre...

19h58 : L'info de dernière minute, c'est la signature d'Ekene Ibekwe, champion de France 2017 avec Chalon, pour palier à la blessure de Nicolas De Jong... Il sera peut-être qualifié pour samedi, à Roanne.

19h55 : Le cinq de l'Elan pour démarrer la partie : Dentmon - McGee - Diawara - Cavalière - Mbodj

Celui de Nanterre : Chery - Moore - Cordinier - Oliver - Smith.

19h50 : L'avant-match, c'est à lire juste en dessous pour vous rafraîchir la mémoire avant le coup d'envoi dans 10 minutes... Tous les palois sont en tenue pour jouer... Sauf évidemment Nicolas De Jong, blessé samedi contre Gravelines et out jusqu'à la fin de saison.

19h45 : Bienvenue au Palais des Sports Maurice Thorez de Nanterre pour suivre en direct le match entre Nanterre et l'Elan Béarnais, 17ème journée (en avance!) de la JeepELITE... Frédéric Mazéas pour vous accompagner dans ce duel très important entre les palois, 13èmes (3 victoires et 7 défaites) et les franciliens, derniers (2 victoires et 7 défaites) !