EN DIRECT - JeepELITE (J08) : vivez en intégralité le match du Limoges CSP au Mans

Le Limoges CSP joue au Mans ce vendredi soir (21h) pour le compte de la 8e journée du championnat de France de basket. Une rencontre à vivre en direct sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Mehdy Mary et ses joueurs sont au Mans et en direct sur France Bleu ce vendredi soir

Pour une fois cette saison, le Limoges CSP enchaîne un 3e match en une semaine ce vendredi avec un déplacement sur le parquet d'Antarès au Mans. Une rencontre de la 8e journée d'un championnat de France de basket qui ne fait "que commencer". Et c'est à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Palmer, Mary et Ginyard dans l'avant match à 20h50

Prise d'antenne à 20h50 avec des interviews de Crawford Palmer, Mehdy Mary et Marcus Ginyard sur l'élimination de mardi en coupe d'Europe et sur la suite de la saison. Et à 21h, place au match. Pour nous écouter sur internet, il suffit de cliquer sur le player ci-dessous. Bonne soirée basket sur France Bleu Limousin.