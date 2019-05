EN DIRECT - JeepELITE (J33) : Suivez le match du Limoges CSP à Pau

Le Limoges CSP joue sur le parquet de Pau-Orthez ce dimanche (18h30) pour le compte de la 33e journée du championnat de France de basket. Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

C'est le 105e classique de l'Histoire du basket français ce dimanche soir entre le Limoges et Pau-Orthez. Un match de la 33e et avant dernière journée du championnat de France de basket à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Prise d'antenne dès 18h pour l'avant match

Pour l'occasion, nous vous donnons rendez-vous dès 18h00 pour un avant match riche en interviews. Supporteurs, joueurs et coachs prendront la parole. Début de la rencontre à 18h30. Pour nous écouter sur internet ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match ! #beatpau