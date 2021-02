EN DIRECT - JeepELITE : vivez en intégralité le clasico du basket français entre le Limoges CSP et Pau-Orthez

Le Limoges CSP reçoit son grand rival béarnais ce samedi soir à huis clos à Beaublanc. Une rencontre à vivre en intégralité dès 20h30 sur francebleu.fr et France Bleu Limousin.

Les joueurs du Limoges CSP, qui ont eu le droit à un bel accueil des supporters ce samedi matin à Beaublanc, affrontent l'Elan Béarnais à 21h. Un match en retard de JeepELITE à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne dès 20H30. On va vous faire revivre ce moment de communion entre les joueurs et les supporters.

Également au programme, des interviews de Jerry Boutsiele, Nicolas Lang, Ludovic Beyhurst, Mehdy Mary, Claude Bolotny mais aussi Rémi Lesca et Laurent Vila. Pour nous écouter sur internet ? Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous. Bonne soirée de clasico sur France Bleu Limousin !