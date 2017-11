EN DIRECT - Le Sluc Nancy Basket revient à la hauteur de Rouen (Pro B)

Le Sluc Nancy Basket affronte Rouen pour la 6e journée de Pro B ce soir. Nancy doit enchaîner un deuxième succès pour rester au contact des équipes de tête. Début du match à 20 heures.

Ce n'est pas un tournant mais un match important que joue ce soir le Sluc Nancy Basket à l'occasion de la 6e journée de Pro B. Après s'être imposée face à Vichy Clermont le week-end dernier à domicile, l'équipe de Greg Beugnot reçoit de nouveau Rouen, actuellement 15e du championnat. Un succès du Sluc permettrait de rester dans le Top 5 avec Orléans, Lille, Caen et Roanne, qui ont engrangé cinq victoires.

Le direct

10' : Très maladroits offensivement, les joueurs du Sluc Nancy Basket ont le mérite de rester au contact de Rouennais qui font leur match. 19-21 à la fin du premier quart-temps.

9' : ENFIN ! Russell, tout seul, réussit le premier panier à trois points de son équipe. Le Sluc est mené 21à 19.

9' : Toujours priivé du moindre tir primé, le Sluc Nancy Basket reste au contact. Les Nancéiens sont menés 19 à 16.

7': Aska fait le boulot à l'intérieur. Avec six points, il permet à Nancy de recoller à 12-14 mais Williams réplique à trois points. Les Normands mènent 17 à 12. Aska sort car il est déjà à deux fautes.

6' : Emmené par un Williams à déjà 9 points, Rouen fait la course en tête et mène 14 points à 8. Le Sluc doit se reprendre défensivement et trouver son rythme offensif. Var a déjà loupé deux shoots à trois points.

3' : Le Sluc n'est pas en réussite au tir et prend un premier éclat. Rouen mène 9 à 4 sans forcer. Gaëtan Clerc va entrer en jeu à la place de Brynton Lemar.

2' : réponse de Rouen. Williams tente et réussit un shoot à trois points (2-3).

1' : première possession et faute sur Aska qui réussit ses deux lancers. 2-0 pour le Sluc dans une salle très bien remplie par rapport au début de saison.

0' : Pour le coup d'envoi, le cinq de départ côté nancéien est composé de Russel, Lemar, Var, Narace et Aska.