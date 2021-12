EN DIRECT - Limoges CSP : France Bleu Limousin fête les 40 ans du palais des sports de Beaublanc

Avant de vous faire vivre le match de la 10e journée du championnat de France Elite de basket entre Limoges et Gravelines (20h), nous fêtons les 40 ans du palais des sports de Beaublanc ce samedi entre 18h et 20h sur France Bleu Limousin. Avec de nombreux invités et interviews : les deux présidents fondateurs Jean-Claude Biojout et Xavier Popelier, d'anciens joueurs comme Claude Bolotny, Yann Bonato et Frédéric Weis, l'architecte de Beaublanc Jean-Louis Marty mais aussi le président Yves Martinez et le directeur général du Limoges CSP Pierre Fargeaud qui nous parlera de l'avenir du site en compagnie du maire de Limoges Emile-Roger Lombertie. Sans oublier vos témoignages, vos souvenirs de Beaublanc grâce aux moyens techniques de Radio France déployés au palais des sports. A ce soir pour fêter ensemble les 40 ans de cette salle mythique du basket français et européen !