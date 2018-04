#supporters #best #game #believe #fight #stillstrong #power Des supporters messins ont fait le déplacement à BUCAREST .... Vous n'êtes pas seules les Dragonnes on est tous derrière vous @lfhofficiel @handnewsfr @com1sport

A post shared by MetzHandball (@metzhandballofficiel) on Apr 6, 2018 at 10:07am PDT