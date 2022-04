EN DIRECT : Mission maintien en cours pour Orléans qui reçoit Bourg-en-Bresse. (Q3 : 58-67)

Le Palais des Sports d'Orléans en mode mission ce dimanche 24 avril 2022. L'OLB, actuel 16e, reçoit Bourg-en-Bresse, 11e, pour le compte de la 24e journée de Betclic Elite, un match en retard. Germain Castano est toujours privé de son pivot Youssou Ndoye mais peu compter sur Junior Mdiba et Emanuel Terry. Les deux pivot auteurs d'une belle prestation contre Roanne. Evan Fournier, le joueur international français qui évolue en NBA, est au Palais des Sports pour assister à la rencontre.

Le cinq majeur

Warren, Terry, Boungou-Colo, Paige, Nzeulie.

Quart-temps 4

Quart-temps 3

58-67 à la fin du Q3. Rien n'est fait !! 31-10 pour l'OLB dans ces dix minutes.

9'20 : Nobel Boungou Colo inscrit deux lancers francs. 56-67. Warren, tout en technique, ajoute deux points. 58-67.

7'30 : Bruno Cingala-Mata ajoute deux points sur des lancers francs. 54-63.

6'30 : Le capitaine Mutual montre la voie. 52-61.

6' : QUEL MATCH ! Orléans résiste en défense et fait le show en attaque. Poussé par un Palais des Sports au rendez-vous. 47-59.

Excellente défense de l'OLB.

2' : Les premiers points pour Bourg. Dans la foulée, Paige répond. 39-59.

1'40 : Ulmer pour trois points et le Palais qui s'embrase !!! Et si, et si !!!! 36-57.

1' : Paige à trois points !! 33-57.

C'est reparti ! LaMonte Ulmer inscrit deux points et obtient la faute. 30-57.

Quart-temps 2

Seulement 2/7 au shoot pour Boungou-Colo et 1/5 pour Warren.

Orléans a subit un incroyable 9-34 dans ce Q2.

CATASTROPHIQUE... L'orléans Loiret Basket se fait manger dans ce deuxième quart-temps. 25-57.

7'30 : Période très difficile pour les Orléanais qui sombrent totalement. Bourg s'amuse, surtout Williams qui enchaîne les points. 25-53.

6'30 : Démonstration de Bourg-en-Bresse dans le jeu. 23-47.

5'30 : Enfin des points pour Orléans, Paige inscrit deux lancers francs.

5'15 : Rien ne va pour l'OLB, Paige manque son shoot et Bourg avec Sulaimon, réagit immédiatement avec deux trois points de plus. 21-43.

4' : Benitez fait mal à trois points... 21-37.

3'30 : Lancers francs pour Roos. Deux sur deux. 21-34.

2'30 : Bourg opère en contre et Roos inscrit deux points de plus.

1'15 : LaMonte Ulmer pour le trois points. L'OLB est dans le match. 21-29.

15 secondes : Benitez relance Bourg avec trois points.

Quart-temps 1

C'est parti ! Le palais des Sports est debout jusqu'aux premiers points de son équipe.

20 secondes : Terry inscrit deux lancers francs

2'40 : Action collection entre Paige et Boungou Colo pour la finition de Terry. OLB 6-10 Bourg-en-Bresse

3'30 : Emanuel Terry en feu. Le punk sur une passe de Paige. Déjà six points pour le pivot Orléanais. 9-10.

4'30 : Deux lancers francs de Nzeulie permettent à l'OLB de passer devant. 11-10.

6' : Trois points de Courby. 11-15. Entrée de LaMonte Ulmer.

6'40 : L'OLB connaît un coup de moins bien. Germain Castano demande un break. 11-19 pour Bourg-en-Bresse.

8' : Double changement : Cingala-Mata et Mbida entrent. 11-21. Premier ballon et premier panier pour Cingala-Mata. Trois points ! 14-21.

8'15 : Entrée de Schwartz. Panier de Cingala-Mata en feu. 16-21.

C'est terminé pour ce premier acte. Warren score. 18-23 pour Bourg après dix minutes.