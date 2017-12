Limoges, France

En cas de victoire ce vendredi soir à Dijon, le Limoges CSP validerait sa participation à la prochaine édition de la Leaders Cup et conforterait sa 2e place en Pro A. Une rencontre de la 14e journée à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Prise d'antenne à 20h15 pour l'avant match en compagnie de l’entraîneur des espoirs Mehdy Mary. Nous ferons le point sur les jeunes pousses du CSP. Egalement au menu, des interviews de Kyle Milling et Jean-Fred Morency sur la victoire à Belgrade et sur la rencontre face à Dijon. Début du match à 20h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bon match !