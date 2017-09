EN DIRECT - Pro A : Suivez le match du Limoges CSP à Toulon

Le Limoges CSP se déplace à Toulon ce samedi soir (19h30), pour le compte de la 3e journée de Pro A. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Suite de la 3e journée de Pro A de basket ce samedi soir avec le déplacement du Limoges CSP à Toulon. Le plus petit budget a débuté le championnat par deux victoires. Les joueurs de Kyle Milling, après leur succès de mercredi face à Chalon, veulent enchaîner. Cela ferait plaisir à leur entraîneur, ancien joueur et coach de Toulon où il a passé 14 ans ! C'est le retour aussi dans le Var de l'ailier français William Howard. L'un des joueurs les plus en vue en ce début de saison côté Limougeaud.

Une rencontre à vivre comme toujours, en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 19h15 avec des interviews d'Olivier Bourgain, Kyle Milling et William Howard. Début de la rencontre à 19h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match et bonne soirée sur France Bleu !