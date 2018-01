Le Limoges CSP retrouve Beaublanc ce samedi soir pour le compte de la 17e et dernière journée de la phase aller de la Pro A. Une rencontre face à Gravelines-Dunkerque à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Limoges, France

C'est la fin de la phase aller du championnat de Pro A ce samedi soir pour le Limoges CSP. Une rencontre à domicile face au BCM Gravelines-Dunkerque à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr. Nous vous donnons rendez-vous dès 18h15 pour l'avant match. Nous entendrons Jean-Fred Morency, William Howard, et l’entraîneur Kyle Milling qui s'est longuement confié sur la période délicate que traverse son équipe. Ensuite, début du match à 18h30. Pour nous écouter, un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match et bonne écoute !