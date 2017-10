EN DIRECT - Pro A : Suivez le match du Limoges CSP face à l'Elan Béarnais

C'est le match de l'année pour les supporters du Limoges CSP avec la venue à Beaublanc ce dimanche soir, de l'Elan Béarnais. Un match de la 7e journée de Pro A à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Le Limoges CSP reçoit Pau-Orthez ce dimanche soir pour le compte de la 7e journée de Pro A. C'est le 102e "Classique" du basket français. Une affiche hors du temps, à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec les commentaires de Jérôme Ostermann et de notre consultant basket François Renaux. Rendez-vous dès 18h15 pour l'avant match avec des interviews de Mam Jaiteh et ses "coudes aiguisés", d'Axel Bouteille, de Jean-Frédéric Morency, le plus Palois des Limougeauds, mais aussi de Léo Cavalière et des deux entraîneurs, Kyle Milling et Serge Crevecoeur. Début de la rencontre à 18h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match sur France Bleu Limousin !