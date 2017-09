EN DIRECT - PRO A : Suivez le match du Limoges CSP face à l'Elan Chalon

C'est le premier match de la saison à domicile ce mercredi soir pour le Limoges CSP. Un match de la 2e journée de Pro A face au champion de France en titre, l'Elan Chalon. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr

Quatre mois que Beaublanc attend ça ! C'est le retour de la Pro A ce soir au Palais des Sports. Pour le compte de la 2e journée, le Limoges CSP reçoit l'Elan Chalon, champion de France en titre. Les deux équipes ayant perdu leur match de la 1ère journée, cela promet un vrai combat dans le volcan du Palais des Sports. Si vous n'avez pas de billet, passez la soirée avec nous. Jérôme Ostermann aux commentaires. L'ancien capitaine François Renaux dans le costume du consultant. Nous vous donnons rendez-vous dès 18h15 pour l'avant match, avec des interviews de l'ailier française Axel Bouteille, de l’entraîneur Kyle Milling et de l'arrière US Kenny Hayes. Début de la rencontre à 18h30. Pour écouter sur le net ? Rien de plus simple. Un clic sur le player ci-dessous et c'est parti. Bonne soirée et bon match sur France Bleu Limousin, la radio officielle du Limoges CSP.