EN DIRECT - Pro A : Suivez le match du Limoges CSP face au Paris-Levallois

Suite et fin de la 24 e journée de Pro A ce soir à Beaublanc. Le Limoges CSP, 9e, reçoit le Paris Levallois, 6e du classement. Après la déroute au Portel et à 11 matchs de la fin de la saison régulière, les Limougeauds doivent l'emporter face à un concurrent direct dans la course aux playoffs. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin, avec aux commentaires, Jérôme Ostermann et notre consultant basket Bertrand Parvaud. Pour accéder au live ? Un simple clic sur le player ci-dessous. Bon match !