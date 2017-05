EN DIRECT - PRO A : Suivez le match du limoges CSP à Nanterre

Pour le compte de la 31e journée de Pro A, le Limoges CSP joue à Nanterre ce samedi soir. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.

Immense défi ce samedi soir pour le Limoges CSP dans sa course aux playoffs. A l'occasion de la 31e journée de Pro A, les joueurs de Dusko Vujosevic jouent sur le parquet de Nanterre 92. Une équipe en très grande forme, qui vient de remporter deux titres : la coupe de France et la Fiba Europe Cup. Les Limougeauds vont bien sût tenter de faire un coup mais ce ne sera pas une partie de plaisir face au 3e du championnat. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 18h30. Début de la rencontre à 18h45. Pour nous écouter ? Rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Bon match !