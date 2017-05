EN DIRECT - Pro A : Suivez le match du Limoges CSP face à l'Asvel

Pour le compte de la 32e journée de Pro A, le Limoges CSP reçoit l'Asvel (20h30) ce mardi au Palais des Sports de Beaublanc. Un match décisif dans la course aux playoffs pour les deux derniers Champions de France.

C'est une véritable finale dans la course aux playoffs pour le Limoges CSP. Pour le compte de la 32 e journée de Pro A, les Limougeauds reçoivent l'Asvel ce mardi soir à Beaublanc. Si le CSP s'impose de plus de 3 points, et que dans le même temps, Gravelines perd à Chalon sur Saône, Limoges récupérera la 8e place. Un match décisif à vivre en intégralité ce soir sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 20h25. Début de la rencontre à 20h30. Pour nous écouter ? En un simple clic sur le lien ci-dessous. Bon match !