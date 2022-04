EN DIRECT - Suivez la demi-finale de Bourges face à Galatasaray en Eurocoupe de basket

Deux matchs et au bout, peut-être, le premier titre de l'année pour le Tango Bourges Basket. Les basketteuses berruyères affrontent ce mardi 5 avril les Turques de Galatasaray en demi-finale d'Eurocoupe. Coup d'envoi 20 heures à domicile, au Prado de Bourges, qui accueille l'ensemble de ce Final 4. Les deux demies ont lieu ce mardi, avec pour commencer, à 17h, un affrontement entre Mersin (Turquie) et Venise (Italie). La finale et le match pour la troisième place auront lieu jeudi 7 avril.

Leaders en championnat de France, qualifiées pour la finale de la coupe de France, les Berruyères peuvent s'appuyer sur une excellente dynamique cette saison, qui avait pourtant mal débuté avec l'immense déception de ne pas jouer l'Euroligue. Pour la première fois en un quart de siècle, Bourges a échoué en qualification. Reversées en Eurocoupe, les Tangos s'y sont distinguées en essuyant seulement deux défaites -dont l'une en quart aller contre Basket Landes- pour 11 victoires.

"Le plus intéressant commence et on a hâte" déclara Iliana Rupert, l'une des pièces maîtresses de Bourges. "On a toutes vécu des matchs couperets (...) c'est ça qu'on aime, cette adrénaline, cette pression." Si Bourges a déjà remporté une fois l'Eurocoupe (2016, au Prado), Galatasaray en compte deux (2009 et 2018). L'équipe turque a aussi remporté une fois l'Euroligue, en 2014, contre trois fois pour Bourges. Ce sont donc deux très beaux palmarès du basket européen qui s'affrontent pour une place en finale.

Suivez le match en direct sur France Bleu Berry à partir de 19h45