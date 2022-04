EN DIRECT - Suivez la finale de l'Eurocoupe féminine de basket entre Bourges et Venise

Le premier trophée de la saison des Tangos de Bourges sera-t-il une coupe d'Europe ? Six ans après avoir remporté l'Eurocoupe, les basketteuses berruyères vont tenter d'en ajouter une deuxième dans l'armoire à trophées, ce jeudi soir. Face à Bourges, favori dans sa salle du Prado, se trouvent les Italiennes de Venise, qui n'ont jamais gagné l'Eurocoupe mais en ont été les finalistes malheureuses en 2018 et en 2021. Coup d'envoi 20 heures !

Suivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Berry

Après l'échec du tout début de saison, où Bourges a raté la qualification pour l'Euroligue, l'objectif est évidemment de remporter la petite sœur, cette Eurocoupe que les Berruyères ont déjà gagnée une fois, en 2016. Affichant déjà l'un des plus beaux palmarès des clubs français en Europe, tous sports confondus, Bourges conforterait cette place en empochant un sixième trophée sur la scène européenne. Mais gare à Venise qui "aura le couteau entre les dents" prévient la Tango Iliana Rupert. "L'an dernier la première place leur échappe à quelques dixièmes de secondes. Elles seront motivées, comme nous."

Les Italiennes ont été deux fois finalistes malheureuses de cette Eurocoupe, en 2018 et en 2021, où elles perdent d'un point, 82 à 81 face à Valence. En demi-finale cette année, un peu sur le même scénario que Bourges face à Galatasaray (69-67), elles ont dû s'arracher pour renverser les Turques de Mersin qui avaient pourtant pris une avance conséquence en cours de partie (85-80). "On sait que ça va être un duel, un combat, que c'est celui qui mettra le plus de niaque qui ira chercher ce titre" prévient la meneuse de Bourges Alix Duchet.