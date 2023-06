Basket - L'Elan Chalon retrouve l'élite après sa victoire contre Champagne Basket !

Après deux saisons passées en Pro B, l'Elan Chalon retrouve l'élite du basket français ! Mardi 13 juin 2023, les basketteurs de Chalon-sur-Saône ont battu Champagne Basket sur le score de 83-68, dans une salle de Colisée en délire. C'était le troisième match, décisif, dans cette finale des playoffs de Pro B : la montée est validée pour les champions de France 2012 et 2017.

EN IMAGES - La fête au Colisée !

La réaction du coach de l'Elan Savo Vučević : "Je suis très content de voir ce très grand club en Pro A"

"Enorme joie, de monter de cette manière, c'est quelque chose d'exceptionnel, on ne peut sentir ces émotions qu'en jouant ces matchs. Je suis content pour les joueurs, ils ont fait un boulot énorme tout au long de l'année. Des gars extraordinaires, un groupe extraordinaire, c'est pour cette raison qu'on gagne ces play-offs. Cette montée, c'est leur montée".

"Je suis très content pour le club. Depuis un moment, il y avait une énergie négative dans le club. Puis il y a eu de l'apaisement, et de la sérénité. Ce club est extraordinaire, il a tout ce qu'il faut. On a eu les meilleures conditions possibles pour travailler. Ici, le basket c'est quelque chose, pour nos supporters, pour nos fans, c'est remarquable. J'ai gagné des titres, et ce public est incroyable, exceptionnel, pas que ce soir, tout au long de l'année, ce club mérite".

"J'ai gagné des titres dans ma vie, mais celui là il est plus beau, plus joyeux. Je savoure, pas que pour moi, mais pour ces gens que j'ai évoqué !".

Le déroulé du match

40' -** "On est en Pro A" chante le Colisée !

39' - Trois points, anecdotiques, pour Chalons (77-64).

39' - Baptiste, deux de plus, c'est déjà la fête au Colisée, alors que le match n'est pas encore terminé (77-61).

39' - Harley pour deux lancers supplémentaires !! (75-61).

39' - Markusson pour deux lancers ... +2 !! Que ça sent bon la montée pour Chalon (73-61).

38' - EITOOOOOOOOOOO ! Le capitaine, à trois points, qui en plus prend la faute ! Le lancer est validé (71-59).

37' - Deux lancers pour Chalons/Reims. 1/2 (67-59).

36' - On entre dans la dernière ligne droite, l'Elan mène de neuf points (67-58).

35' - 12 points d'avance pour l'Elan ! Allez ne pas craquer dans les derniers instants du match (67-55).

34' - Antonio Jordano, en démonstration à 3 pts ! (65-55).

33' - Et trois de plus pour le capitaine de l'Elan, Eito (62-53).

32' - Gros retour de temps-mort de Champagne Basket. Mais Gaudoux explique qu'ici c'est Chalon et pas Chalons (59-51).

31' - Immédiatement, temps-mort demandé par Chalons/Reims (57-47).

31' - C'est reparti pour l'ultime quart-temps de la partie ! Et Chalon score en premier, et même deux fois, en même pas une minute (57-47)

Fin du 3e quart-temps : l'Elan Chalon mène de six points (53-47) face au Champagne Basket. 10 minutes à tenir, et la Pro B ne sera qu'un lointain souvenir ...

30' - Harley pétarade pour envoyer un énorme trois points, et aggraver l'avance de l'Elan !!! (53-47).

29' - Cinq points d'avance, cette finale de la finale s'annonce serrée jusqu'au bout ! (50-45).

28' - Le temps-mort a fait du bien, +2 pour l'Elan. Mais Chalon, dans la pénalité, concède deux lancers (47-45).

27' - L'Elan n'a plus que deux points d'avance, temps-mort demandé par le coach Savo Vucevic (45-43).

26' - Et Champagne Basket, encore, l'avance de l'Elan fond. Sur le3e quart, Chalon-sur-Saône est mené 10-4 ... (45-41).

25' - Baptiste !! +2 pour l'Elan. Chalons réplique (45-39).

23' - Enfin des points dans cette deuxième mi-temps pour l'Elan, par son capitaine, Antoine Eito ! (43-36).

22' - Les visiteurs reviennent fort ! 4-0 depuis la reprise (41-35).

21' - Les premiers points sont pour Chalons (41-33).

C'est reparti au Colisée, l'Elan à 20 minutes de la remontée dans l'élite !

C'est la-mi-temps ! L'Elan Chalon dispose d'une belle avance de 10 points sur Chalons-Reims (41-31).

20' - Deux lancers pour Chalons (41-31).

20' - Et le trois points qui vient faire mal à la tête aux visiteurs ! L'Elan Chalon est bien dans sa finale, sur son parquet (41- 29).

18' - Eito ----> Baptiste, ça combine parfaitement. Chalon toujours devant (38-29).

17' - Le jeu est davantage haché à l'approche de la pause, mais l'Elan Chalon est toujours devant, avec 10 points d'avance. Temps-mort demandé par les visiteurs (36-26).

15' - Deux lancers ... 0/2 du côté de Champagne Basket. (32-24)

14' - Les deux équipes se répondent, mais Gaudoux est précis pour l'Elan. Deux fois !!! L'écart se creuse (32-24).

13' - Eito à trois points, encore ! (26-22).

12' - Quel tir longue distance du capitaine Eito ! Champagne Basket score directement sur sa possession (23-22).

11' - C'est reparti, et quel retour ! Les premiers points sont pour l'Elan, par le géant Markusson. Qui voit double ! +4. Temps-mort demandé par Champagne Basket, Chalon égalise (20-20).

Fin du premier quart, l'Elan Chalon est mené de quatre points (16-20). Un premier acte engagé !

10' - Quel DUUUUUNK de Gaudoux. Mais Chalons réplique immédiatement (16-20).

9' - Chalons augmente son avance à +4 (14-18).

8' - Deux lancers pour Champagne Basket . 2/2 (14-15).

8' - Champagne Basket score à 3 pts. Personne ne s'envole dans ce premier quart-temps (14-13).

7' - Chalons se rapproche avec deux lancers réussis, mais l'Elan reprend les devants grâce à un trois points de Hannah (14-10).

6' - Quel contre de Markusson ! L'Elan Chalon pousse l'adversaire à la faute (11-8).

5' - Oh le dunk complètement raté pour Champagne Basket, qui ne porte pas bien son nom sur le coup. Derrière l'Elan régale sur deux contre-attaques ! (11-8).

4' - Les visiteurs reprennent les devants (7-8).

3' - Bouquet puis Lapornik à trois points pour l'Elan, gros début de match ! (7-6).

1' - Les premiers points sont pour Chalon, mais Chalons contre-attaque à trois points (2-3).

20h - C'est parti au Colisée !

19h40 - L'entrée des joueurs de l'Elan Chalon à l'échauffement, dans un Colisée déjà bouillant !

19h30 - Le Colisée est à guichets fermés, pour accompagner l'Elan Chalon vers la remontée en Elite. Chalon, champion de France en 2012 et en 2017, évolue en Pro B depuis deux saisons.

Une ambiance de feu à retrouver en images ! - Une grosse mobilisation était prévue dans l'avant-match, le pari est réussi. Plusieurs centaines de supporters de l'Elan Chalon ont organisé un cortège jusqu'au Colisée.

19h15 - Bienvenue à toutes et à tous sur ce direct ! Dès 20h, sur son parquet du Colisée, l'Elan Chalon défie Chalons/Reims pour le dernier match de la finale de Pro B. L'enjeu est immense, le vainqueur retrouvera l'élite !