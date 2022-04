En dominant Pontault 32-26, la JS Cherbourg consolide sa deuxième place de Proligue

Dans une salle Chantereyne bouillante, les handballeurs de la JS Cherbourg ont remporté le choc de la 27e journée de Proligue. Les Mauves se sont imposés 32-26 face à Pontault, et confortent leur deuxième place au classement, à trois journées de la fin de la saison régulière.

Les handballeurs de la JS Cherbourg ont réalisé la belle opération de cette 27e journée de Proligue. Devant plus de 2.000 spectateurs et dans une ambiance de folie du début à la fin, les Mauves ont maîtrisé Pontault, troisième du championnat. A trois journées de la fin de la saison régulière, cette victoire 32-26 permet aux Manchois d'asseoir leur deuxième place, synonyme d'accession directe aux phases finales des playoffs d'accession en Starligue : ils comptent désormais trois points d'avance sur leurs adversaires du soir.

Je suis très heureux pour heureux. Parfois, tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas toujours la réussite, les récompenses. Et en ce moment, ils vont les chercher les récompenses. Quand tu entraînes une équipe qui est si généreuse, on touche une forme d'amitié ensemble. On peut appeler ça un moment de bonheur - Frédéric Bougeant, entraîneur de la JS Cherbourg

Un match qui a été très serré. En première période, les Cherbourgeois butent sur un ancien de la maison mauve : le gardien de Pontault, Sven Horvat (9 arrêts en première période), fait des miracles et permet à Pontault de prendre le large (5-9, 14e). Mais, sans s'énerver, la JSC recolle, passe devant (11-10, 23e) avant de voir les Seine-et-Marnais prendre le chemin des vestiaires avec un léger avantage (11-13, 30e).

Un bon match comme on les aime : un début un peu compliqué, puis des gardiens qui commencent à briller et une fin en apothéose - Fabien, supporter de la JS Cherbourg

Une JSC généreuse dans l'effort

En seconde période, la lutte reste acharnée, avec un Lucas Vanègue encore en feu (13 buts au total) et un Gauthier Ivah qui fait les bons arrêts au bon moment (17 arrêts, soit 46% de réussite). Aucune équipe n'arrive à tuer le match (24-24, 49e). Jusqu'à cette 52e minute qui marque un tournant : l'arrière de Pontault Ferreira da Silva écope d'un deux minutes pour une cravate sur Lucas Jametal ; la défense cherbourgeoise est plus agressive ; et l'écart finalement grandit. Le public est aux anges (32-26, 60e).

Faut garder l'humilité car il reste trois matchs. Cette victoire aujourd'hui ne veut rien dire si les trois prochains matchs on n'est pas concentrés et qu'on se relâche - Gauthier Ivah, gardien de la JS Cherbourg

Il reste trois matchs à la JS Cherbourg : un déplacement à Besançon dès vendredi, puis la réception de Villeurbanne pour le dernier match à Chantereyne de la saison régulière, avant une dernière journée à Tremblay.