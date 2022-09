EN IMAGES - Découvrez le complexe Jean-Jaurès rénové, nouveau terrain de la JS Cherbourg Handball

C'est le nouveau chaudron de la JS Cherbourg Handball. Le complexe Jean-Jaurès, à Equeurdreville-Hainneville, accueillera le club de Proligue pendant les trois prochaines saisons, le temps des travaux à Chantereyne. La salle a été inaugurée ce mardi 13 septembre, après huit mois de travaux de rénovation.

Une capacité de 1.975 places assises

Gymnase, dojo, salle polyvalente, vestiaires et sanitaires ont été rénovés pour un coût total de 2,8 millions d'euros. Parmi les travaux effectués, la charpente de la salle de handball a été consolidée, l'isolation du bâtiment refaite et le système de sécurité incendie mis en conformité. Quelques travaux, notamment de peinture restent à faire, mais la mairie de Cherbourg-en-Cotentin assure que tout est prêt pour accueillir le premier match à domicile de la JSC contre Valence, ce vendredi 16 septembre.

La salle Jaurès peut accueillir 1.975 personnes dans les gradins, lors des matchs de la JS Cherbourg Handball. © Radio France - Chloé Martin

La nouvelle salle du club a une capacité de 1.975 places assises, environ 150 de moins que la salle Chantereyne. "Mais la tribune VIP est plus large. L'éclairage et la sonorisation sont également meilleurs", assure Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin. L'espace VIP est lui situé dans le "petit Jaurès" et les buvettes installées dans des chalets sur le parking arrière.

Un nouveau sol a été posé pour le terrain de handball. © Radio France - Chloé Martin

D'autres clubs sportifs profiteront de ce complexe rénové

La salle polyvalente a été transformée en partie en salle de musculation, pour l'équipe de la JS Cherbourg. Au bout des trois ans, elle redeviendra une salle polyvalente, ouverte à toutes les associations. Le complexe Jean-Jaurès n'est d'ailleurs pas réservé à la JS Cherbourg. Le dojo sera notamment utilisé par les clubs d'arts martiaux et d'Aïkido, et certains créneaux seront réservés aux établissements scolaires.

Une partie de la salle polyvalente a été transformée en salle de musculation pour les joueurs de la JS Cherbourg Handball. © Radio France - Chloé Martin

Les clubs de volley, de basket et de roller derby retrouveront la salle Jaurès, à l'issue des trois ans. Entre-temps, ils sont accueillis dans d'autres salles de la ville.

Le dojo a également été rénové et accueillera les clubs d'arts martiaux et les scolaires. © Radio France - Chloé Martin

Des navettes gratuites les soirs de matchs

Le complexe Jaurès ne bénéficie pas de grands parkings, comme c'est le cas pour Chantereyne. Il est néanmoins possible de se garer aux alentours de la salle, sur les parkings du Super U, de L'Agora ou de ceux des entreprises.

La ville de Cherbourg-en-Cotentin met également en place des navettes gratuites, chaque soir de match. Trois bus assureront ainsi les navettes entre l'Hôtel de Ville, place de la République, et l'arrêt "8 mai", à Equeurdreville-Hainneville, avec un arrêt à l'espace René Le Bas. Ils partiront toutes les dix minutes, entre 19h10 et 20h, pour l'aller, et entre 22h10 et 23h pour le retour.

L'entrée extérieure du complexe Jean-Jaurès, à Equeurdreville-Hainneville. © Radio France - Chloé Martin