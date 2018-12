EN IMAGES - En hommage à Frédéric Forte, l'équipe de France triomphe à Limoges

Limoges, France

L'équipe de France de basket a rendu un bel hommage à Frédéric Forte ! Sur le parquet de Beaublanc, elle s'est imposée ce lundi soir 77-53 face à la Bulgarie pour son dernier match de qualification à la coupe du monde 2019. Déjà qualifiés avant le coup d'envoi, les Bleus ont fait honneur à Limoges où ils n'avaient plus joué depuis 10 ans. Surtout, ils ont honoré comme il se doit la mémoire de l'ancien joueur, entraîneur et président du Limoges CSP décédé il y a près d'un an.

Un large succès, une ola dans le palais des sports, une Marseillaise a cappella pour saluer la performance des Bleus, le retour de l'équipe de France à Limoges n'a pas déçu. Les Tricolores ont conclu en beauté l'hommage débuté avant le coup d'envoi.

Y'a de la joie à Limoges ce soir pour saluer le succès des Bleus contre la Bulgarie #FBSportpic.twitter.com/fgRZMCwxCq — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 3, 2018

"C'était sa place d'être là"

Le palais des sports s'est d'abord retrouvé plongé dans le noir avec un maillot dans la lumière : floqué du numéro 4, celui de Fred Forte. Un ballon de cristal, saluant son oeuvre, a ensuite été remis par Jean-Pierre Suitat, président de la fédération française de basket à ses proches : sa femme et deux de ses filles présentes, fébriles au moment de se prendre la main pour ce moment chargé d'émotion.

La femme et deux des filles de Frédéric Forte reçoivent le ballon de cristal remis par Jean-Pierre Suitat, président de la Fédération Française de Basket © Radio France - Nicolas Blanzat

"C'était un petit peu difficile mais c'était très beau" confie Josepha, la plus jeune des filles de Fred Forte, à France Bleu Limousin. "Merci encore à l'équipe de France d'être venue et d'avoir fait ça pour papa. Lui, il adorait ça. C'était toute sa vie" reprend la jeune femme, émue et touchée par l'hommage rendu à son père. "J'ai vu _cette banderole 'Forte à jamais'. C'est très émouvant_. Je trouve ça dommage d'être ici sans lui. C'était sa place d'être là et pas forcément la nôtre."

Josepha, fille de Frederic Forte, tient le ballon de cristal remis par la Fédération Française de Basket © Radio France - Nicolas Blanzat

Grafitti et hall "Frédéric Forte" à Beaublanc ?

Dans l'émission spéciale consacrée à Frédéric Forte sur France Bleu Limousin, avant le match France - Bulgarie, le maire de Limoges a annoncé qu'il attendait une réponse de la famille au sujet des éléments matériels pour lui rendre hommage. Il s'agit d'un graffiti sur le mur de Beaublanc, comme celui qui existe déjà pour Richard Dacoury. Emile-Roger Lombertie propose également de nommer le hall du palais des sports au nom de Frédéric Forte.