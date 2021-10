EN IMAGES - Entraînement et dédicaces à Besançon des championnes olympiques de handball

Les toutes récentes championnes olympiques de handball ont déjà débarqué à Besançon ! Depuis ce dimanche soir (3 octobre), l'équipe de France féminine, sacrée à Tokyo il y a deux mois comme son homologue masculine, est réunie dans la ville de l'ESBF pour y préparer son tout premier match post JO programmé contre la République Tchèque ce mercredi 6 octobre (21h) au Palais des Sports de Besançon.

Ce match de qualifications à l'Euro 2022 se jouera à guichets fermés -plus de 3.000 spectateurs- dans la salle bisontine, où les Bleues ont pris leurs marques ce lundi.

L'équipe de France féminine à l'entraînement au Palais des Sports de Besançon, le 4 octobre 2021 © Radio France - Julien Laurent

Avec notamment un intense entraînement d'une heure et demie en début de soirée, devant environ 200 petits veinards...

L'équipe de France féminine à l'entraînement au Palais des Sports de Besançon, le 4 octobre 2021 © Radio France - Julien Laurent

L'équipe de France féminine à l'entraînement au Palais des Sports de Besançon, le 4 octobre 2021 © Radio France - Julien Laurent

Des jeunes licenciés des clubs de handball de la région, qui étaient ensuite également invités à une très sympathique séance de dédicaces avec toutes les joueuses convoquées cette semaine par Olivier Krumbholz, l'emblématique sélectionneur national lui aussi stylo en main pour apposer sa signature sur les posters et autres T-shirts tendus par les fans présents.

La "chouchoute" des dédicaces s'appelle Chloé Valentini, une des cinq Franc-Comtoises des Bleues

Au total, vingt Bleues sont convoquées pour ce rassemblement des championnes olympiques qui iront aussi défier l'Ukraine ce samedi 9 octobre.

Vingt Bleues dont pas moins de cinq Franc-Comtoises, toutes formées à l'ESBF ! Clarisse Mairot (20 ans) et Lucie Granier (22 ans), toujours Bisontines cette saison et appelées pour la toute première fois dans la grande équipe de France A où elles rejoignent les "anciennes" : les gardiennes Laura Glauser (28 ans, Györ/Hongrie) et Catherine Gabriel (27 ans, Paris 92), ainsi que Chloé Valentini (26 ans), à Metz depuis cet été après dix saisons sous les couleurs du club bisontin et une médaille d'or olympique en août dernier.

Chloé Valentini, Laura Glauser (dans les buts) et Lucie Granier lors de l'entraînement de l'équipe de France féminine de handball au Palais des Sports de Besançon, le 4 octobre 2021 © Radio France - Julien Laurent

La Franc-Comtoise Chloé Valentini (en bas à gauche), lors de la séance de dédicaces des championnes olympiques de handball en titre au Palais des Sports de Besançon, le 4 octobre 2021 © Radio France - Julien Laurent

Et ce lundi soir, pour son retour au Palais des Sports de Besançon, l'ailière gauche originaire du Haut-Doubs n'a pas chômé non plus lors des dédicaces : elle en était tout simplement la "chouchoute", pour reprendre le terme d'une de ses grandes admiratrices sur place !

France Bleu Besançon en direct de l'hôtel des Bleues ce mercredi matin

La suite de la préparation bisontine des championnes olympiques en titre de handball sera encore à vivre grâce à France Bleu Besançon, qui sera en direct de l'hôtel des Bleues (avec Olivier Krumbholz, Clarisse Mairot et Chloé Valentini) ce mercredi matin -de 8h à 9h- à seulement quelques heures de ce France - République Tchèque !