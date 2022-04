EN IMAGES - Handball : pour le 10e anniversaire de la Frega 12, Chambéry surpris par Nîmes

Une fête un peu gâchée. Pour le dixième anniversaire de la Frega 12, célèbre groupe de supporters des handballeurs savoyards, la Team Chambé a perdu sur le fil face à Nîmes (28-29). En tribune, la Frega a mis les petits plats dans les grands pour souffler ses dix bougies : tifos, banderoles. Tous les supporters portaient un t-shirt rouge sur le dos et, comme à leur habitude, ont chanté pendant les 60 minutes du match. À la fin de la rencontre et malgré la défaite, les joueurs savoyards sont venus dans les tribunes pour les remercier.

On ne connaît rien au hand - Mathieu, membre de la Frega

"Comme on dit, on ne connaît rien au hand, s'amuse à rappeler Mathieu, membre fondateur. On aime le foot, mais on est là pour encourager et faire la fête. Tous les ans, on se demande si on arrête ou pas, et tous les ans on remet." Ces amoureux du foot sont aujourd'hui compris par les autres supporters, pour le plus grand plaisir de Gaëtan, lui aussi à l'origine de la Frega : "Ils ont compris notre délire, qu'on est là pour faire la fête, qu'on n'est pas violent. Tout le monde est réceptif. Mes deux enfants de 5 et 7 ans sont avec moi. C'est le mouvement ultra du foot en mode hand."

Frega 12, 10 ans. © Radio France - François Ventéjou

