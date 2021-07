EN IMAGES - Handball : retour à l'entraînement pour les Panthères de Fleury

Les Panthères du Fleury Loiret Handball ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi après-midi à la salle Albert Auger de Fleury-les-Aubrais. Douze joueuses étaient présentes pour la reprise physique. Après avoir passé des tests Covid en début de journée, tous revenus négatifs, les Panthères ont pris le petit-déjeuner ensemble avant de faire quelques foulées sur piste pour des tests physiques. Elles ont ensuite touché le ballon en fin d'après-midi.

Les joueuses de Fleury ont touché le ballon pour leur reprise ce lundi. © Radio France - Alexandre Frémont

Sept joueuses manquent encore à l'appel

Le staff est complété cette année d'un préparateur sportif, Fabien Renouf. Pour le moment, les Panthères sont 15 mais elles devraient être au complet le 1er août avant le stage de pré saison à Bugeat, en Corrèze. L'internationale espagnole Kaba Gassama Cissokho était retenue avec la sélection espagnole pour préparer les Jeux Olympiques, les internationales françaises U19 Cassidy Chambonnier, Norah Folituu et Emmanuelle Thobor et internationale suédoise U19 Charité Mumbongo, qui viennent de terminer le championnat d'Europe U19, Julie Le Blevec, qui achève l'Euro 2019 de Beach-Handball et Diankenba Nianh. Elles reviendront courant semaine prochaine.

Le Fleury Loiret Handball aura deux matches amicaux, à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, le 14 août face au Paris 92 et à Dijon le 3 septembre prochain. Les Panthères participeront ensuite à deux tournois, la 9e édition de la Kappa Panthera Cup, entre le 17 et le 20 août avec Chambray et le Paris 92 et la deuxième édition du Trophée des Champ'Yonne du 26 au 28 août prochain à Auxerre.

Un nouveau maillot pour la saison prochaine

Par ailleurs, la présidente des Panthères, Sabine Guillien Heinrich a dévoilé ce lundi la nouvelle tenue de match du Fleury Loiret Handball, avec un nouveau sponsor : Harmonie Mutuelle.