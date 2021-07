EN IMAGES - L'équipe de France féminine de Volley à la découverte d'Orléans

Les joueuses de l'équipe de France de Volley-ball est en ce moment en stage à Orléans pour préparer les championnats d'Europe en Serbie, Bulgarie, Croatie et Roumanie à partir du 18 août prochain. Elles en ont donc profité pour découvrir la ville et se promener dans les rues. Retour en images.

Les joueuses de l'équipe de France de Volley-ball sont à Orléans depuis mardi 20 juillet et poursuivent leur stage jusqu'au 1er août prochain. Elles viennent se préparer aux championnats d'Europe qui se disputeront dès le 18 août en Serbie, Bulgarie, Croatie et Roumanie et joueront donc trois matches face aux Pays-Bas. Seule la rencontre du dimanche sera ouverte au public. En attendant, elles ont pu profiter d'une journée découverte dans les rues de la ville ce jeudi et presque toutes sont assez bluffées.

Les joueuses ont commencé par la cathédrale, avant d'arriver place du Martroi à Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont

"L'équipe de France de handball ou de basket ?"

L'équipe de France commence d'abord sa visite par l'hôtel Groslot, puis la Cathédrale, avant de prendre la direction de la place du Matroi. Des passants les arrêtent mais ne pensent pas tout de suite à l'équipe de France de Volley. "Ils demandent si c'est du handball, si c'est du basket, alors moi je dis tennis, pour rigoler", raconte Lisa Arbos, réceptionneuse/attaquante. "Mais on est pas surprises non plus", répond Juliette Gelin, la libéro de 19 ans.

Elle n'était jamais venue, elle est donc plutôt agréablement surprise : "j'avais un petit a priori sur Orléans, on m'avait dit que c'était proche de Paris donc je m'attendais à ce que ce soit une ville assez industrielle et au final je suis surprise parce qu'il y a de la verdure, des rues sympathiques, un peu comme chez moi à Montpellier", sourit-elle.

Les joueuses font plusieurs poses sur la place du Martroi. © Radio France - Alexandre Frémont

Elles constatent que Jeanne d'Arc est omniprésente dans cette ville historique. "On est à peine arrivées, il y avait une première statue, on fait un autre monument il y a une autre statue et on finit en beauté avec une immense statue d'elle, donc elle est vraiment partout", constate la centrale Pauline Martin. Et puis les joueuses sont passées de la Cathédrale à la place du Martroi par... la rue Jeanne d'Arc.

Isaline Sager Weider, centre dans l'équipe a retenu surtout "la boutique Moustache, pour les glaces" en se promenant, "on ne va pas y couper", rigole-t-elle. Cette fan de patrimoine et d'architecture est donc conquise de voir tout ce qu'il y a à découvrir à Orléans. Elle a également repéré une petite guiguette au bord de l'eau et a déjà prévu de s'y arrêter avec quelques autres joueuses.

Jamais pensé venir ici en vacances

Lisa Arbos, elle, ne pensait pas du tout venir ici un jour. "Je me serais jamais dit, allez, je viens en vacances à Orléans, mais là j'y suis par défaut et c'est plutôt agréable", explique celle qui a passé une année aux Canaries. Toutes sont agréablement surprises et profites de faire des photos avec leurs téléphones.

Après Orléans, elles rentreront chez elles souffler un peu puis direction Laval pour quelques jours avant d'attaquer les championnats d'Europe le 18 août. Premier match contre la Serbie, pays hôte, le 20 août.