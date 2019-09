EN IMAGES – L'ESBF lance sa saison européenne dans un tout petit gymnase portugais

Besançon, France

Vous avez dit Coupe d'Europe ?!? Si, si, c'est bien ça. Aussi. Habituées jusque-là aux grandes salles, modernes ou un peu moins, de Larvik (Norvège), Viborg et Silkeborg (Danemark), Lublin (Pologne) ou encore Krasnodar et Togliatti (Russie), les handballeuses de Besançon – qui, pour la plupart, goûtent aux joutes continentales seulement depuis 2017 et le retour sur la scène européenne de l'ESBF – découvrent les autres charmes de la Coupe d'Europe en ce début du mois de septembre 2019...

Vu de l'extérieur, le petit gymnase des handballeuses portugaises de Colegio de Gaia en septembre 2019 © Radio France - Julien Laurent

Pour son entrée en lice dans la Coupe EHF (1er tour – aller) ce samedi soir au Portugal (19h, heure française, en direct sur France Bleu Besançon > cliquer ici pour écouter) : l'ESBF va jouer dans un tout petit gymnase, où – comme Marine Dupuis et ses copines, ce vendredi soir lors de leur entraînement de veille de match – on a bien du mal à croire à la capacité d'accueil de 300 places officiellement annoncée par le club de Colegio de Gaia... qui porte vraiment bien son nom.

Raphaëlle Tervel (en rouge) et ses joueuses lors de leur entraînement de veille de match européen de l'ESBF dans le petit gymnase des handballeuses portugaises de Colegio de Gaia en septembre 2019 © Radio France - Julien Laurent

Tourisme ensoleillé et sérieux sur le terrain pour les Bisontines au Portugal

Colegio de Gaia, c'est pourtant le champion du Portugal en titre depuis ce printemps 2019 (troisième sacre national en D1 féminine après 2017 et 1991 ; vice champion en 2018, 2009, 2008 ; 3e en 2016 et 2015).

Le trophée de la Super Coupe du Portugal remportée par les handballeuses de Colegio de Gaia le 25 août 2019 © Radio France - Julien Laurent

Et ses handballeuses entament ce samedi leur 27e campagne européenne débutée en octobre 1989 face à... l'ESBF, de nouveau doublement victorieuse (matchs aller-retour) de Colegio de Gaia dix ans plus tard avec dans les rangs des joueuses bisontines de l'époque, leurs deux coaches actuelles : Raphaëlle Tervel (« rien n'a changé depuis 20 ans, ce gymnase est toujours aussi petit, mais en un peu plus vieux », confirme-t-elle avec le sourire ce vendredi soir) et Sandrine Mariot-Delerce.

Mais Colegio de Gaia ne fait quand même qu'entamer, le plus souvent, ses nombreuses saisons de Coupe d'Europe : un petit tour et puis s'en va, presque toujours, pour un ''record'' de cinq qualifications en 8e de finale (essentiellement en Challenge Cup, la plus ''petite'' des Coupes d'Europe) entre 1994 et 2006...

Alors, et sans prétention et autre suffisance mal placées, c'est pour ça que les troupes de l'ESBF se sont autorisées à joindre l'utile à l'agréable depuis leur arrivée au Portugal dès ce jeudi : histoire aussi de décompresser dans la foulée de leur défaite à Brest la veille au soir (2e revers, à l'extérieur, de la saison après les trois premières journées de D1/LFH), c'était journée ''quartier libre'' entre visite de Porto – situé juste en face de Vila Nova de Gaia sur l'autre rive de l'estuaire du Douro – et ballade/baignade/bronzage, selon les cas, sur les grandes plages voisines chaudement ensoleillées sur les bords de l'Atlantique...