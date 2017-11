EN IMAGES - Le film du périple russe des handballeuses de Besançon (ESBF) en Coupe d'Europe

4.000 km en avion, plus environ 300 en bus. Une escale à Moscou, notamment. Une arrivée en pleine nuit, ce vendredi, à Togliatti où l'ESBF joue en Coupe d'Europe ce samedi. En vidéos et photos, voici le (début du) film du périple russe des handballeuses bisontines avec France Bleu Besançon.

Les handballeuses de l’ESBF viennent de passer plus de dix huit heures à voyager (décalage horaire compris, +3h à Togliatti en Russie). Les Bisontines sont arrivées dans la nuit de ce jeudi à vendredi, à 2h16 exactement, dans leur hôtel de Togliatti - situé sur les bords de la Volga à 900 km au Sud Est de Moscou - où elles joueront ce samedi 11 novembre (13h, heure française) leur match aller du 3e tour de la Coupe d'Europe (EHF) ; un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon.

/ © Radio France - Julien Laurent

Un long périple de 4.000 km, entre Chambray-lès-Tours - où l'ESBF a enfin renoué avec le succès ce mercredi soir en D1 (LFH) après trois matchs sans victoire - et Togliatti, en passant par les aéroports de Paris, Moscou et Samara d’où les jeunes troupes de Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce ont effectué, en bus la soixantaine de km restants pour enfin arriver à Togliatti…

Transfert en bus entre l'aéroport de Samara et Togliatti en Russie © Radio France - Julien Laurent

Arrivée de l'ESBF à 2h16 à Togliatti (Russie) © Radio France - Julien Laurent

L’ESBF n’est donc pas venue faire du tourisme en Russie ! Au contraire, un peu, de quelques dirigeants du club bisontin emmenés par le Président Didier Weber qui, jeudi après-midi, ont pu faire une visite express de Moscou et notamment de sa fameuse Place Rouge…