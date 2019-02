EN IMAGES - Le long voyage nocturne de l'ESBF jusqu'à Krasnodar (Russie)

Par Julien Laurent, France Bleu Besançon

Les handballeuses de Besançon jouent un match décisif pour leur avenir en Coupe d'Europe ce dimanche chez les Russes de Krasnodar. Joueuses et staff de l'ESBF sont arrivées sur place, dès ce samedi. Mais au petit matin, heure locale, après plus de 14h de voyage via les aéroports de Lyon et Istanbul.