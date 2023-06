EN IMAGES - Le match de basket le plus haut d'Europe au Pic du Midi de Bigorre

Six joueuses de l'équipe de France de basket ont joué un match en 3x3 sur la terrasse de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre

Un match d'exhibition en 3x3 s'est déroulé ce mardi après-midi à 2.877 mètres d'altitude. Six joueuses de l'équipe de France de basket 3x3 se sont entraînées dès 15h30 au Pic du Midi de Bigorre. Myriam Djekoundadé, Coline Franchelin, Laetitia Guapo, Hortense Limouzin, Marie Mané et Marie-Eve Paget font partie des huit joueuses retenues pour les prochains JO. Monter un match sur la terrasse de l'observatoire relevait presque de l'exploit, un "joli défi technique" expliquait le responsable marketing du site Jérôme Brun. Des démonstrations de basket-ball adapté seront aussi proposées par les 3 sections du TGB de Laloubère et de Bagnères de Bigorre.

La terrasse de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre a accueilli le match le plus haut d'Europe © Radio France - Margaux Munoz

Six joueuses retenues pour les prochains JO ont disputé un match d'exhibition en 3x3 au Pic du Midi de Bigorre © Radio France - Margaux Munoz

Margaux Munoz