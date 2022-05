EN IMAGES - Les champions olympiques de l'équipe de France de volley font étape à Niort

En préparation en ce moment à Poitiers et avant leur match amical de vendredi à l'Arena Futuroscope, l'équipe de France de volley a fait un détour dans les Deux-Sèvres ce mercredi 25 mai. Les joueurs, qui ont remporté l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021, se sont rendus à la Maif à Niort. La mutuelle est leur partenaire depuis 2018.

Après un entraînement, ils se sont prêtés au jeu des séances de dédicaces. "C'est le plus beau jour de ma vie. C'est l'équipe de France ! Je tremble tellement je suis honorée", lance Daphnée, 9 ans, qui joue Volley Ball Pexinois à Niort.

Séance de dédicace pour la star des Bleus, le Poitevin Earvin Ngapeth. © Radio France - Noémie Guillotin

On sent qu'il se passe quelque chose autour de l'équipe - Earvin Ngapeth

Cet engouement donne le sourire à la star des Bleus, le Poitevin Earvin Ngapeth. "On a vu des jeunes à Poitiers ils étaient plus de 800. Ils ont tous suivis les Jeux et ça fait plaisir de voir ça, on sent qu'il se passe quelque chose autour de l'équipe". Le passeur Antoine Brizard lui aussi originaire de Poitiers savoure. "Ça fait plaisir d'être en France pour profiter de ça. On a été à l'étranger toute l'année quasiment tous donc de se rendre compte un peu de l'impact de ce qu'on a fait l'été dernier c'est cool".

Rose, 9 ans, a rempli son carnet de dédicaces. © Radio France - Noémie Guillotin

Rose, 9 ans, du Volley Ball Pexinois de Niort est impressionnée. "Juste déjà voir leur force. Nous on n'arriverait même pas à passer le filet avec un service. Pour eux ça à l'air hyper facile. C'est pour ça que j'aimerais continuer. J'aimerais devenir comme eux parce qu'ils sont hypers forts". Et de plus en plus de jeunes se mettent à ce sport. Au VBP, les effectifs ont presque doublé.