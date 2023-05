EN IMAGES : Les Montbrisonnais rendent hommage à la salle Jean-Pierre Cherblanc

"C'est une salle qui respire le basket !", c'est comme ça que les Montbrisonnais résument la salle Jean-Pierre Cherblanc. Un lieu qui frappe d'abord par son architecture : un plafond voûté, en béton, traversé par une verrière. "On dit que c'est un bâtiment antisismique parce que les arches que l'on voit se poursuivent en sous-sol". Des arches peintes avec d'anciennes publicités pour de l'alcool notamment !

Autre anecdote : à l'origine le public était assis sur des strapontins achetés à des cinémas et la salle était chauffée par des poêles à bois.

Si il y en a un qui connaît le lieu par coeur, c'est bien Yves Peyron, trois fois champion de France avec le Basket club montbrisonnais et entraîneur pendant 30 ans, dans cette salle qu'il connaît depuis son enfance : "Quand on avait entre 10 et 14 ans, c'était un lieu de rendez-vous. On faisait des pique-nique parfois dans cette salle, on jouait au foot sur le terrain d'à côté et parfois on faisait même de la spéléologie sous le parquet pour ramasser les pièces qui tombaient des poches des spectateurs".

Un tournoi international chaque année à Pâques

Des spectateurs aux accents parfois étrangers, parce que tous les plus grands clubs européens s'affrontaient à Montbrison lors d'un tournoi international organisé à Pâques. Un tournoi créé par André Dubruc, le père d'Annie, présente ce jeudi : "C'était extraordinaire. Tout le monde se souvient du moment où les drapeaux étaient levés derrière chaque équipe. A l'époque il y avait moins de choses à la télé, les Montbrisonnais venaient assister à cette présentation des équipes".

Ce tournoi de Pâques a eu lieu jusqu'en 1987. Aujourd'hui il existe encore mais uniquement pour les Benjamins, les U13.

Une histoire de passionnés

Inaugurée en 1947, ce bâtiment a été la première salle de basket couverte de France et elle a même été, à l'époque, élue parmi les cinq plus belles salles de basket d'Europe.

A l'origine il y a deux cousins : André Dubruc et Jean-Pierre Cherblanc, épicier à Montbrison. "Ils avaient créé le BCM, le Basket Club Montbrisonnais en 1934, raconte Annie Dubruc, à la fin de la guerre en 1945 ils ont été invités à un tournoi en Suisse et ils ont été époustouflés. Alors ils ont voulu organiser un tournoi, ici sur un terrain à l'air libre et face à l'engouement de leur tournoi, ils ont décidé de construire une salle. C'est Jean-Pierre Cherblanc qui l'a financé".

En 76 ans, la salle Jean-Pierre Cherblanc a vu défilé des dizaines de générations de basketteurs montbrisonnais. Jeff, lui, a fait le voyage depuis la Floride pour partager ses souvenirs : "Ils me disent que je suis le plus Montbrisonnais des Américains ! ça me fait plaisir. J'ai passé beaucoup de temps dans cette salle. Les gens ici sont très gentils, c'est une autre ambiance qu'aux Etats-Unis".

Mais désormais, cette salle n'est plus adaptée pour accueillir l'équipe féminine en Ligue 2 et l'équipe masculine, qui participera aux play-offs à la fin du mois de mai en vue de monter en Nationale 1.

Dans quelques semaines, elle sera donc en travaux, pour être transformée en salle omnisports, tandis que les basketteurs joueront dans le gymnase Dubruc, juste à côté.

"Ca va faire un pincement au coeur, avoue Jean-Marc, moi j'ai appris à marcher dans cette salle ! mais il faut vivre avec son temps, elle n'était plus adaptée. On reviendra la voir de temps en temps", dit-il en riant.

