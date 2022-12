EN IMAGES - Les Ultras Green fêtent leurs 10 ans et mettent le feu aux tribunes

Les tribunes blanches et vertes ont fêté avec fracas les 10 ans d'existence du groupe de supporters à l'occasion du match à domicile du Limoges CSP face à l'ASVEL ce samedi. Les 80 membres du groupe ont d'abord défilé dans les rues avant de rejoindre Beaublanc pour le match. l

Le public en liesse

Le groupe de supporter a bien changé en 10 ans d'existence. "Quand on est arrivé, on était beaucoup à venir du foot. Mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas calquer les codes du foot sur le basket. On a évolué et avec humilité, je pense qu'on peut dire qu'on y est arrivé" se réjouit Yann, président des Ultras Green.

Le match opposait le Limoges CSP et l'ASVEL. © Radio France - Philippine Thibaudault

Joueurs et supporters ont fêté l'anniversaire

Pendant tout le match, les Ultras Green ont mis l'ambiance : criant, chantant et sautant pour encourager leur équipe préférée. Henri, présent dans le public, l'atteste en observant les Ultras : "Limoges ne serait pas Limoges sans les Ultras Green".

Wilfried Yeguete est du même avis. "Ils sont exigeants et ils ont raison. Ils sont toujours présents, même quand ça ne va pas. Ils sont très importants pour moi et pour les joueurs" explique le joueur du CSP. Pour bien terminer cette journée d'anniversaire, avec la victoire du CSP contre l'ASVEL (82-71), les supporters ont partagé un moment privilégié sur le parquet.

