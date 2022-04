EN IMAGES. Les vitrines des commerces de Mont-de-Marsan aux couleurs de Basket Landes

À trois jours de la finale de Coupe de France entre Basket Landes et Bourges, ce samedi à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy, plusieurs commerçants de Mont-de-Marsan ont décoré leurs vitrines en bleu et blanc pour encourager les Landaises.

Des foulards, des écharpes, des ballons... Plusieurs vitrines ont changé de décoration cette semaine dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Une dizaine de commerçants affichent leur soutien aux filles de Basket Landes, avant la finale de Coupe de France face à Bourges ce samedi, à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy.

"Les trains sont complets, les bus réservés, donc on les soutiendra à distance, à la télé. Du coup, on s'est équipés : foulards, écharpes, bérets, affiches, accrochés à l'intérieur et à l'extérieur de l'agence, _pour monter qu'on est tous derrière elles_", explique Marine Dupouy Sisteron, directrice associée de l'agence immobilière Orpi Lubet.

L'agence immobilière s'est parée aux couleurs de Basket Landes. © Radio France - Léa Dubost

Même l'intérieur de l'agence est décoré. © Radio France - Léa Dubost

Des messages d'encouragement ont été affichés sur cette boutique de décoration. © Radio France - Léa Dubost

"Tous derrière Basket Landes" © Radio France - Léa Dubost

Ce magasin de prêt-à-porter à ressorti sa collection bleu et blanche en vitrine. © Radio France - Léa Dubost

Des clins d'œil à Basket Landes dans plusieurs vitrines à Mont-de-Marsan. © Radio France - Léa Dubost

