EN IMAGES - Reprise de l'entraînement en petit comité pour l'Orléans Loiret Basket

L'Orléans Loiret Basket a retrouvé les parquets du Palais des sports d'Orléans ce mercredi après-midi pour une nouvelle saison, après la belle prestation des hommes de Germain Castano la saison dernière, 8e de Jeep Elite, avec une défaite aux play-offs en quart de finale face à Dijon et demi-finaliste de la Coupe de France.

Seulement trois pros à la reprise

Une reprise qui commence tout doucement pour l'OLB puisque seulement trois joueurs professionnels sont là, les trois premières recrues orléanaises de l'été : Jean-Philippe Dailly, Kévin Dinal et Bruno Cingala-Mata. Tous les trois se connaissent de près ou de loin, ils se sont croisés sur les parquets de Pro B ou ont évolué ensemble.

Il y avait trois pros et sept espoirs pour cette reprise de l'entraînement au Palais des sports. © Radio France - Alexandre Frémont

"C'est une reprise un peu particulière parce qu'on a seulement trois pros, il va falloir faire avec", assume le coach orléanais Germain Castano, "il faut être plus patient que les autres années". Il rappelle que certains sont encore en sélection nationale (Malela Mutuale et Youssou Ndoye) et d'autres devraient arriver très vite pour compléter l'effectif. "On va commencer à travailler quand-même, à mettre des principes en place", commente le coach, "je fais souvent des comparaisons mais dans le tableau qu'on a envie de dessiner, on va commencer par les gros détails, comme la maison, le bateau et la mer et après on mettra les petits détails", affirme-t-il.

Germain Castano a donné ses premières consignes. © Radio France - Alexandre Frémont

Bruno Cingala-Mata à la reprise ce mercredi. © Radio France - Alexandre Frémont

Kévin Dinal (à gauche) et Jean-Philippe Dailly (à droite), deux recrues de l'OLB à l'entraînement. © Radio France - Alexandre Frémont

Encore trois recrues attendues

Les autres joueurs comme Lamonte Ulmer, Malela Mutuale et Youssou Ndoye arriveront plus tard, ce lundi pour l'Américain et en septembre pour les deux derniers. Il manque toujours trois renforts pour faire neuf professionnels dans l'effectif.