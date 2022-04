EN IMAGES - Retour sur le sacre en Eurocoupe du Tango Bourges Basket

Des "Tango" scandés et rythmés par un tambour, le nom d'Iliana Rupert repris par des milliers de personnes, l'explosion de joie à la fin de la finale avec un score de 74 à 38 en faveur des Tangos. Les souvenirs de ce Final 4 d'Eurocoupe féminine de basket vont rester gravés dans la mémoire du public du Prado et des joueuses. Entre la demi-finale où les Berruyères ont donné des sueurs froides à leurs supporters et la finale tout en maîtrise, on a vibré sur le parquet du Prado ! Retour en images sur ces deux soirées européennes.

Iliana Rupert, 20 ans, reçoit le ballon doré la désignant comme meilleure joueuse de la finale des mains du maire de Bourges - FIBA

Les Berruyères ont étouffé les joueuses de Venise, incapables de développer leur jeu - FIBA

Inarrêtable Sarah Michel lors de la finale face à Venise - FIBA

Sarah Michel à qui revient l'honneur de découper le panier à la fin du match : c'est la tradition ! - FIBA

Les supporters étaient évidemment au rendez-vous - FIBA

Les Tangos ont fait peur à leur public en demi-finale, où elles ont accumulé jusqu'à 13 points de retard face à Galatasaray - FIBA

Olivier Lafargue motive ses joueuses, qui n'ont jamais paniqué et ont fini par renverser la vapeur - FIBA

En finale, Bourges ne tremble pas une seconde : les Berruyères emmenées par Iliana Rupert sont intouchables - FIBA

De jeunes joueuses comme Stella Mavuanga, 17 ans, ont pu jouer quelques minutes de la finale - FIBA